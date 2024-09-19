У Хмельницькому лабораторно підтвердили два випадки гарячки Західного Нілу. Хворобу діагностували у місцевих жителів – 55-річного чоловіка та 21-річної дівчини. Про це ZAXID.NET повідомив 19 вересня головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич.

«Випадки між собою не пов'язані, а діагноз підтвердили лабораторно. За медичною допомогою хворі звернулися 31 серпня, саме тоді їх госпіталізували», – розповів Микола Габрикевич.

За його словами, наразі пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні.

«Захворювання проявилося симптомами, що характерні для гарячки Західного Нілу – це висока температура протягом тривалого часу, головний біль, біль у м'язах і суглобах, слабкість, нудота, діарея», — зазначив Микола Габрикевич.

Додамо, що гарячка Західного Нілу – це вірусна хвороба, що найчастіше передається через укуси комарів. У тяжких випадках супроводжується гарячкою, запаленням мозкових оболонок і речовини головного мозку, лімфаденопатією, ураженням слизових оболонок, екзантемою. Летальність від хвороби складає 2-14%. Наразі проти гарячки Західного Нілу не існує вакцини, її лікують симптоматично.