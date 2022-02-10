«Птахокомплекс Губин» вже розпочав процедуру відкликання партій зараженої продукції

У замороженій курячій грудці, яку волинське підприємство експортувало до Нідерландів, виявили сальмонелу. За повідомленням Держпродспоживслужби, курятина належить підприємству «Птахокомплекс Губин», що випускає продукти під брендом «Пан Курчак». Підприємство вже розпочало процедуру відкликання інфікованих партій курятини.

Як йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби області, повідомлення про виявлену в партіях курятини сальмонелу надійшло від європейської системи швидкого оповіщення про продукти 4 лютого.

Курятина належить підприємству «Птахокомплекс Губин», що випускає продукти під брендом «Пан Курчак». Як зазначається на офіційному сайті компанії, підприємство працює понад 20 років та експортує м'ясопродукти в 50 країн світу. В рік тут виготовляють 37 тис. тонн продукції. Згідно з даними на YouControl, «Птахокомплекс Губин» належить екс-нардепу двох скликань Сергію Мартиняку.

Підприємство вже почало процедуру відкликання партій продукцій, які були вказані у повідомленні. У скількох з них було виявлено сальмонелу, наразі не повідомляють.

Нагадаємо, що 20 січня система швидкого оповіщення повідомила про перевищення вмісту радіонуклідів в партії заморожених грибів з волинського підприємства.