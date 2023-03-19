Унаслідок землетрусу пошкодженні житлові будинки, медцентри і школи

У суботу, 18 березня, в Еквадорі та Перу трапився потужний землетрус, унаслідок якого загинули щонайменше 15 людей. Розбір завалів триває, тож кількість жертв може зрости, повідомляє The Guardian.

У офісі президента Еквадору повідомили, що 12 людей загинули в прибережному еквадорському штаті Ель-Оро, ще двоє – у високогірному штаті Азуай. Щонайменше 126 людей отримали поранення. Уряд Еквадору також повідомив про пошкодження медичних центрів і шкіл.

Землетрус торкнувся сходу Еквадору та півночі Перу. Американська геологічна служба повідомила, що його магнітуда склала 6,8 балів у прибережному районі Гуаяс. Центр землетрусу був приблизно в 80 км на південь від Гуаякіля, агломерація якого налічує понад 3 млн мешканців.

Прем'єр-міністр Перу Альберто Отарола заявив, що чотирирічна дівчинка померла від травми голови, яку вона отримала під час обвалу свого будинку в регіоні Тумбес, на кордоні з Еквадором.

Серія землетрусів цього року відбулася в різних країнах, але найпотужнішим стали поштовхи в Туреччині та Сирії. Там кількість жертв землетрусів перевищила 50 тисяч людей.