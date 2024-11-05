Посередником в отриманні хабарів став друг чиновників

Львівська обласна прокуратура повідомила про підозру у вимаганні та отриманні хабарів ексначальнику структурного підрозділу одного із міжрегіональних управлінь Мін'юсту. Прокурори та СБУ вважають, що посадовець разом зі своїм керівником, начальником міжрегіонального управління Олегом Люкляном, вимагав хабарі за закриття виконавчих проваджень. Пресслужба Львівської обласної прокуратури у вівторок, 5 листопада, повідомила, що чиновники отримали приблизно 200 тис. грн хабарів.

Чиновники обіцяли боржникам за хабарі закрити виконавче провадження й не платити визначені судом платежі. «Сума неправомірної вигоди становила 70% від розміру платежу, який необхідно було сплатити боржнику. Задокументовано, що підозрювані брали хабар не особисто, а через свого товариша. Після одержання хабаря, без фактичної сплати необхідних платежів, провадження закривали та знімали арешту з майна і банківських рахунків боржника», – розповіли в прокуратурі.

Наразі тривають слідчі дії й підозрюваних у хабарництві посадовців звільнили з посад. Посередник, який передавав хабарі чиновникам, отримав підозру за статтею про пособництво з отримання неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 ККУ).

Нагадаємо, що у липні 2024 року стало відомо про викриття на хабарі екскерівника Західного міжрегіонального управління Мін’юсту. За інформацією «Української правди», йдеться про Олега Люкляна, який очолював Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції з вересня 2023 року до червня 2024 року. Після викриття його одразу звільнили з посади.

Додамо, що Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, що на вулиці Грюнвальдській, 11 в Івано-Франківську, є головним органом із державної правової політики у семи областях на заході України.