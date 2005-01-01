У Франції арештували політика, який радів смерті поліцейського внаслідок теракту

Французького політика Стефана Пуссьє (Stéphane Poussier) арештували за розміщення у Twitter радісних повідомлень у зв’язку зі смертю поліцейського внаслідок теракту у місті Треб.

У своїх повідомленнях в Twitter Стефан Пуссьє радів смерті підполковника жандармерії Арно Бельтрама, який обміняв себе на заручницю, і зазначив, що це «чудово», інформує BBC.

Він додав, що тепер у президента Франції Еммануеля Макрона буде на одного виборця менше.

Пуссьє у своїх повідомленнях пояснював, що вважає французьку поліцію винною у смерті свого друга, екоактивіста Ремі Фреса, який загинув під час зіткнень з поліцейськими у 2014 році від гранати.

За повідомленнями французьких ЗМІ, політика можуть звинуватити у публічному виправданні тероризму. За інформацією Le Monde за це йому загрожує покарання у сім років та штраф у 100 тисяч євро, пише «Укрінформ».

Стефан Пуссьє був кандидатом в депутати французького парламенту від ліворадикальної партії «Непокірна Франція» на парламентських виборах 2017 року. Партія назвала його повідомлення «ганебними та непристойними» та виключила зі своїх лав.

Наразі Twitter-сторінка ліворадикала видалена, однак невідомо, чи політик сам видалив сторінку, чи це зробила адміністрація Twitter після скарг користувачів.

Як повідомляв ZAXID.NET, 23 березня в супермаркеті у місті Треб на півдні Франції джихадист захопив в заручники кількох людей. Підполковник Бельтрам запропонував терористу замінити одну заручницю собою. Одночасно поліцейський взяв з собою увімкнений телефон, щоб його колеги могли чути, що відбувається всередині супермаркету.

Коли поліцейські почули постріли всередині будівлі, вони розпочали штурм. Арно Бельтрам під час штурму отримав поранення, від яких згодом помер. Самого терориста, який вбив трьох людей, застрелили поліцейські.