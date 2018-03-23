Терорист, котрий захопив заручників у французькому супермаркеті, вбив трьох людей

В результаті захоплення заручників у супермаркеті французького міста Треб загинули троє людей і ще 16 отримали поранення, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

З його слів, нападник вбив двох людей безпосередньо під час нападу у супермаркеті міста Треб і ще одного у п’ятницю вранці. Він вистрілив у голову чоловікові у Каркасоні, а потім відібрав його автомобіль, процитувало слова французького президента Le Figaro.

Макрон також повідомив, що двоє поранених перебувають у важкому стані. Французький президент також окремо відзначив сміливість жандарма, який обміняв себе на заручників у супермаркеті.

«Він врятував життя і честь своєї зброї та своєї країни, він в даний час бореться зі смертю, і наші думки пов’язані з ним і його сім’єю», – додав Макрон.

Нагадаємо, озброєний чоловік захопив заручників у супермаркеті міста Треб на півдні Франції і заявив про свою приналежність до терористичного угруповання «Ісламська держава». Як пише «Європейська правда», нападник вимагав звільнити терориста Салаха Абдеслама, єдиного живого підозрюваного у терактах в Парижі 2015 року. Через кілька годин його застрелила поліція.

Терористом виявився 26-річний француз мароканського походження Редуан Лакдім, який був відомий поліції.