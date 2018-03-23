Прихильник ІДІЛ захопив заручників у супермаркеті на півдні Франції

Озброєний злочинець захопив заручників у супермаркеті в місті Треб на сході комуни Каркасон (французький департамент Од). Скільки людей перебувають у заручниках, не повідомляють. Злочинець стверджує, що є прихильником терористичної «Ісламської держави», пише Le Figaro.

У магазині були чутні постріли. Поліція оточила супермаркет.

Згідно з попередніми даними, перед цим в Каркасоні той ж таки злочинець відкрив з машини вогонь по поліцейських, які були на пробіжці. Один з них був поранений.

Як пише Le Telegramme, озброєний чоловік увійшов в супермаркет приблизно об 11:15 ранку, після чого зсередини почулися постріли. Повідомляється, що один із співробітників супермаркету був убитий терористом.

Наразі міська влада перекрила в'їзд в район, де розташований захоплений супермаркет, до місця події підтягують підрозділи поліції.

BREAKING: Hostages taken in armed siege in the south of #France after gunmen shoot at police at a supermarket. Hostage-taker allegedly claimed allegiance to #ISIS #Trebes pic.twitter.com/P7rA2XWyJp — Marco (WCN News) (@meteorologo777) 23 березня 2018 р.

Повідомляється, що терорист заявив про свою приналежність до ІДІЛ. Пізніше видання ledauphine.com привело слова свідка нападу, який заявив, що нападник кричав «Аллагу акбар», перш ніж почав стріляти.

Інцидент вже прокоментувало Міністерство внутрішніх справ Франції. В офіційному Twitter відомства з'явилося повідомлення, згідно з яким поліція продовжує працювати на місці події. Пріоритетом операції є порятунок заручників.

Оновлено. Додано інформацію. Із супермаркета у французькому південному місті Треб, де прихильник ІДІЛ у п’ятницю захопив заручників, звільнено усіх бранців. Про це в ефірі французького телеканалу BFM TV заявив мер міста Ерік Менассі, інформує Reuters.

За його словами, в будівлі залишається зловмисник та один офіцер поліції. Всіх інших заручників звільнено. Про їхню кількість не повідомляють.

Як згодом повідомила Le Figaro, терориста застрелила поліція.

Увечері президент Франції повідомив, що терорист вбив трьох людей: одного перед захопленням заручників і двох безпосередньо в супермаркеті.