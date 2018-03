Прихильник ІДІЛ захопив заручників у супермаркеті на півдні Франції

Озброєний злочинець захопив заручників у супермаркеті в місті Треб на сході комуни Каркасон (французький департамент Од). Скільки людей перебувають у заручниках, не повідомляють. Злочинець стверджує, що є прихильником терористичної «Ісламської держави», пише Le Figaro.

У магазині були чутні постріли. Поліція оточила супермаркет.

Згідно з попередніми даними, перед цим в Каркасоні той ж таки злочинець відкрив з машини вогонь по поліцейських, які були на пробіжці. Один з них був поранений.

Як пише Le Telegramme, озброєний чоловік увійшов в супермаркет приблизно об 11:15 ранку, після чого зсередини почулися постріли. Повідомляється, що один із співробітників супермаркету був убитий терористом.

Наразі міська влада перекрила в'їзд в район, де розташований захоплений супермаркет, до місця події підтягують підрозділи поліції.

BREAKING: Hostages taken in armed siege in the south of #France after gunmen shoot at police at a supermarket. Hostage-taker allegedly claimed allegiance to #ISIS #Trebes pic.twitter.com/P7rA2XWyJp