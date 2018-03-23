У Франції помер поліцейський, який обміняв себе на заручників під час теракту

Французький поліцейський Арно Белтрамі, який обміняв себе на заручника під час теракту у супермаркеті на півдні Франції 23 березня, помер у лікарні. Йому було 45 років, повідомляє ВВС.

Белтрамі був поранений 26-річним Редуаном Лакдімом, який захопив заручників у супермаркеті. Коли терорист звільнив більшість людей, залишивши одного як живий щит, Белтрамі запропонував обміняти себе на нього.

За даними радіостанції RFI, Лакдім завдав Белтраму кілька ножових і два вогнепальних поранення. Почувши постріли, спецназ увірвався в приміщення і вбив Лакдіма.

23 березня Редуан Лакдім, який має марокканське походження, викрав машину в Каркасоні, убивши пасажира і поранивши водія. З машини він відкрив вогонь по поліцейських на пробіжці, поранивши одного з них. Потім в сусідньому містечку Треб він зайшов до супермаркету, убив двох людей і захопив заручників.

Лакдім називав себе прихильником організації «Ісламська держава» і вимагав звільнити Салаха Абдесалама, заарештованого за підозрою у причетності до терактів в Парижі 2015 року. Згідно з повідомленням поліції, раніше Лакдім був відомий владі як наркоторговець.