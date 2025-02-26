Вибух біля російського генконсульства у Марселі пролунав вранці 24 лютого

У вівторок, 25 лютого, двоє затриманих за підозрою в нападі на генеральне консульство Росії у французькому Марселі зізнались у скоєному. Ними виявились співробітники Національного центру наукових досліджень (CNRS), повідомили BFM TV та la Provence.

Як вказано, двоє чоловіків, віком 50 та 40 років, пояснили, що в такий спосіб діяли на підтримку України.

«Ці двоє дослідників з CNRS, один з яких є інженером, а інший – хіміком, використовували свої знання, щоб наповнити три пластикові пляшки сумішшю азоту і хімічних речовин, які, ймовірно, мали створити “детонаційний” ефект», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, уранці 24 лютого на території російського консульства у французькому Марселі пролунав вибух. Повідомлялось, що на територію російської дипустанови кинули три вибухових пристрої, два з яких здетонували. На місці інциденту працювали сапери, а весь персонал і російський консул були евакуйовані з приміщення.

Згодом увечері під час демонстрації на підтримку України французькі поліцейські затримали 40-річного та 50-річного чоловіків за підозрою у нападі на російське генконсульство. Зловмисники були ідентифіковані завдяки камерам відеоспостереження.