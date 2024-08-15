Винищувачі Rafale під час польоту.

У середу, 14 серпня, на північному сході Франції у повітрі зіткнулися два винищувачі Rafale, які виконували тренувальні польоти. Внаслідок зіткнення загинули двоє пілотів, повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

«Ми з сумом дізналися про загибель капітана Себастьєна Мабіра та лейтенанта Маттіса Лоренса внаслідок авіакатастрофи під час навчальної місії Rafale. Нація розділяє горе їхніх сімей і братів по зброї на авіабазі 113 у Сен-Дізьє», – написав він у мережі Х.

Аварія за участі двох Rafales 3/4 Aquitaine Transformation Squadron сталася на кордоні між горами Воґези та Мьорт і Мозель.

За даними L'Est Rеpublicain, катастрофа сталася після зіткнення в повітрі на зворотному шляху після дозаправки в Німеччині. Загалом в цих літаках перебували три людини. Один пілот встиг катапультуватися перед катастрофою.

З міркувань безпеки та для захисту таємниць надскладного військового обладнання місце катастрофи було ізольоване. Зазначається, що в лісі Коломбі-ле-Белль знайдено велику кількість уламків.

Ескадрилья є найбільшим підрозділом Збройних сил Франції, який спеціалізується на підготовці пілотів для сухопутних та морських варіантів винищувача Rafale.