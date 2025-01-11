Один з трамваїв потрапив на іншу колію та врізався у задню частину другого трамваю

У французькому місті Страсбург сталася ДТП за участь двох швидкісних трамваїв, які перевозили понад сотню людей. Внаслідок аварії щонайменше 50 із них отримали поранення, повідомило 11 січня Le Figaro. ДТП сталася поблизу місцевого вокзалу, на зупинці Gare Centrale. За даними ЗМІ, причиною аварії стала помилка у перемиканні трамвайних шляхів. За даними директора пожежно-рятувальної служби Нижнього Рейну Рене Сельє, внаслідок аварії постраждали щонайменше 50 людей. Приблизно 15 поранених госпіталізували. Патрік Мацеєвський, голова ради директорів Страсбурзької транспортної компанії (CTS), розповів, що в центрі Страсбурга відбулися демонстрації, які порушили нормальний трамвайний рух. Наслідки аварії уточнюються. На місці працюють 130 рятувальників та правоохоронці.

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