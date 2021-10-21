У закладі встановлюють коло осіб, які раніше контактували із захворілими

У Ланівцях на Тернопільщині в територіальному центрі надання соціальних послуг зафіксували спалах коронавірусу. На Covid-19 захворіли підопічні та працівники стаціонарного геріатричного відділення. Серед захворілих – 14 пацієнтів та 10 осіб обслуговуючого персоналу.

Про спалах коронавірусу у геріатричному пансіонаті повідомив голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш. Чиновник розповів, що ситуацію зі спалахом ускладнює те, що ніхто з працівників центру та підопічних не був раніше вакцинований.

«Вірус виявлено у 24 осіб: у 14 підопічних та 10 працівників відділення. Ситуацію ускладнює те, що підопічними центру є переважно люди старшого віку. Цієї ситуації можна було б уникнути, якби працівники та підопічні відділення були вакцинованими», – повідомив голова ТОДА Володимир Труш.

Чиновник зазначив, що в Ланівецький терцентр не одноразово зверталися лікарі з прохання вакцинуватися як працівників, так і підопічних. Крім того, вони всі належать до категорії ризику, перебували в першій хвилі вакцинації і мали б щепитися ще навесні. Однак жоден із захворілих не отримав щеплення.

«Медики роблять усе необхідне, щоб допомогти людям. Протягом 14 календарних днів відділення знаходитиметься на ізоляції», – додав Володимир Труш.

Зараз у закладі працює спецкомісія, яка буде встановлювати коло осіб, що контактували з хворими на Covid-19. Усіх, хто контактував з хворими, або відвідував відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Лановецького територіального центру, мають терміново здати тест ПЛР.