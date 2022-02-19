У горах Карпат на Львівщині травмувалися двоє лижників. Їх спустили до підніжжя гір та передали медикам.

Як повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області, 18 лютого рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи ДСНС Львівщини допомогли двом туристам-лижникам, які травмувалися у горах Тростян та Високий Верх.

Травмованих рятувальники спустили до підніжжя гір, де передали медикам бригади швидкої допомоги.

Рятувальники просять бути обережними під час катання на гірськолижних трасах, зокрема дотримуватись безпечної швидкості, щоби уникнути зіткнення, не зловживати алкоголем та одягати тепле спорядження.