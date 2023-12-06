Місце аварії у Городку 6 грудня

У Городку 6 грудня, о 17:35, зіткнулися автомобілі ВАЗ 21099 та Ford Focus. Внаслідок аварії постраждали троє людей. У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, що після інциденту рятувальники з автомобіля ВАЗ 21099 деблокували водія та пасажирку.

«Внаслідок ДТП травмовано три особи з автомобіля ВАЗ 21099, а саме: водія 1970 року народження, пасажирку 1976 року народження та пасажира 1979 року народження, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в лікарню Святого Пантелеймона у Львові», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Аварія у Городку (Фото ДСНС)

Після деблокади людей рятувальники відключили акумуляторні батареї в обох автомобілях. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.