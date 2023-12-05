На Буковині суд водію автомобіля присудив умовний термін за смертельний наїзд на пішохода. Буковинець поблизу села Грозинці на проїжджій частині помітив лежачого чоловіка. Зупинив авто і вийшов з нього, а оскільки, автомобіль був несправний, то він скотився на лежачого, розтрощивши йому голову. В суді обвинувачений підписав угоду про визнання винуватості разом з прокурором та родичкою загиблого.

Під час досудового слідства правоохоронці з’ясували, що смертельна ДТП сталася близько 17:30 3 листопада на автодорозі Чернівці – Недобоївці – Хотин. Водій вантажного авто марки ТАТА LTP 613 N2 їхав через село Грозинці Хотинського району. Раптом кермувальник помітив на дорозі по вулиці Центральній нерухому перешкоду, схожу на тіло людини. Чоловік, об’їхавши лежачого з лівої сторони, зупинив свою вантажівку дещо вище на тій самій смузі дороги.

Обвинувачений вирішив вийти з автомобіля і допомогти лежачому піднятися. «Кермувальник не вживши всіх заходів, щоб не допустити самовільного руху автомобіля, вийшов з його кабіни, а в цей момент некерована вантажівка почала скочуватися назад та здійснила наїзд на лежачого місцевого жителя», – йдеться у вироку Хотинського районного суду від 27 листопада.

Згідно з судово-медичними висновками смерть потерпілого настала від того, що вантажівка заднім колесом розтрощила чоловіку череп.

В суді прокурор, родичка загиблого та обвинувачений підписали угоду про визнання винуватості. Чоловік додав, що щиро шкодує про скоєне. Суд взяв до уваги пом’якшуючі обставини, а саме те, що буковинець є пенсіонером, позитивно характеризується за місцем проживання та раніше не судимий. Хотинський районний суд присудив водію вантажного авто покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, однак призначив іспитовий термін на три роки. Також чоловік повинен заплатити понад 3000 гривень за проведення судових експертиз.