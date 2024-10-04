Поліцейські затримали підозрюваних, це два мешканці Києва

У четвер, 3 жовтня, у готелі в місті Бровари на Київщині розстріляли 48-річного мешканця Львівщини. Поліцейські затримали замовника і виконавця злочину. Ними виявилися 53-річний та 51-річний мешканці столиці, у яких з постраждалим був конфлікт.

За даними поліції Київщини, вбивство сталося 3 жовтня в готелі в Броварах. Адміністраторка готелю почула постріли в одному з номерів та пішла дізнатись, що відбувається. У кімнаті вона знайшла мертвим 48-річного мешканця Львівщини та звернулася в поліцію. У чоловіка поліцейські виявили вогнепальні поранення в голову, грудну клітку та живіт. Поруч із тілом знайшли гільзи від вогнепальної зброї.

Під час спецоперації правоохоронці затримали підозрюваних замовника та виконавця вбиства. Це 53-річний та 51-річний мешканці столиці.

Поліцейські затримали двох мешканців столиці за підозрою у вчиненні цього злочину

«Поліцейські встановили, що між потерпілим та зловмисником виникли неприязні стосунки. Фігурант вмовив свого товариша вбити опонента. 51-річний чоловік прийшов до номеру в готелі потерпілого та, здійснивши декілька пострілів, втік», – йдеться в повідомленні поліції.

Під час обшуків поліцейські вилучили у виконавця пістолет, патрони, три ручні гранати типу РГД-5 та одну гранату Ф-1. Окрім цього, знайдено та вилучили пістолет, з якого було здійснено вбивство, його скерували на експертизу.

Кримінальне провадження розслідують за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ). Винуватцям загрожує покарання вигляді позбавлення волі до 15 років.