Масова бійка на Рівненщині завершилась трагедією

Ввечері 24 серпня у місті Дубно між двома компаніями виник конфлікт, що завершився бійкою. Під час шарпанини один із чоловіків ударив 33-річного рівнянина в голову, внаслідок чого той впав на бруківку і помер. Про це 26 серпня повідомили у поліції Рівненщини.

За даними слідства, інцидент стався на вулиці Данила Галицького близько 20:35. Попередньо група молодиків відпочивала поблизу готелю, коли у них раптово виник конфлікт зі ще однією команією.

«21-річний житель села Мирогоща ударив 33-річного рівнянина декілька разів рукою по голові. Останній упав на бруківку. Йому одразу ж викликали швидку, однак чоловік попри вжиті медиками заходи помер у кареті швидкої», – зазначають правоохоронці.



Раніше не судимого зловмисника, який на момент скоєння злочину перебував у стані алкогольного сп’яніння, затримали й помістили до ізолятора тимчасового тримання.



Слідчі оголосили йому підозру за ч.2 ст.121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.