Інцидент стався біля пам’ятника Тарасу Шевченку в місті Мандра

У суботу, 23 листопада, в грецькому місті Мандра група агресивно налаштованих людей під комуністичними прапорами та гаслами напала на українців, які вшановували жертв Голодомору в Україні. Про це повідомив священник Української церковної спільноти святого Миколая УГКЦ в Греції Ігор Посоленик.

Напад відбувся 23 листопада біля пам’ятника Тарасу Шевченку в місті Мандра, де українці проводили захід із молитвою за жертвами Голодомору. Серед учасників заходу були жінки та діти з українських церковних, освітніх і культурних організацій.

Нападники перекрили доступ до пам’ятника, ображали та погрожували учасникам заходу.

«Греція є європейською демократичною державою, яка прийняла тисячі українських дітей та сімей, що були змушені шукати притулок через російську агресію. Проте цей випадок став шоком для громади, особливо зважаючи на те, що напад стався на заході, який мав підкреслити важливість пам’яті про трагедії минулого», – зазначив у дописі священник.

На інцидент відреагувало посольство України в Грецькій Республіці. Там повідомили, що провокація учасників Комуністичної партії завершився нападом на українського дипломата.

«Посольство найрішучішим чином засуджує ганебний зрив цього урочистого вшанування, яке має глибоке історичне та емоційне значення для українського народу. Цей акт провокації, що завершився фізичними нападами, у тому числі нападом на українського дипломата з завданням йому тілесних ушкоджень, є абсолютно неприйнятним і є грубим порушенням міжнародних норм захисту дипломатичного персоналу», – йдеться у повідомленні диппредставництва.

Посольство закликало правоохоронні органи Греції оперативно розслідувати цей інцидент і забезпечити притягнення винних до відповідальності.

Згодом у місті все ж вдалося провести вшанування пам'яті жертв Голодомору.

«Біля пам'ятника Тарасу Шевченку представники української громади поклали квіти, виконали державні гімни України та Грецької Республіки, а також помолилися за всіх наших співвітчизників, убитих голодом», – зазначила у повідомленні Українська церковна спільнота святого Миколая УГКЦ.

Нагадаємо, у четверту суботу листопада українці вшановують пам’ять жертв усіх голодоморів, які штучно влаштовувала радянська влада. У 2024 році ця дата припала на 23 листопада. У Національному музеї історії України та Українському інституті національної пам’яті розповіли про передумови геноциду українців.