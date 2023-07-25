У Греції розбився пожежний літак, екіпаж загинув
Місцеві телеканали опублікували відео падіння літака, який зачепився об гілки, скидаючи воду на пожежу
На грецькому острові Ебвея, який постраждав від лісових пожеж внаслідок рекордно високих температур, розбився пожежний літак з екіпажем. Літак впав під час пожежогасіння, зачепившись за гілки дерев, повідомив телеканал EPT у вівторок, 24 липня.
На відео, оприлюдненому телеканалом, видно, що пожежний літак розливав воду на місця виникнення вогню. В якийсь момент літак зачепився з гілки дерев, втратив рівновагу та влетів у землю.
Слідом за падінням літака прогримів вибух. За попередніми даними, весь екіпаж літака загинув.
Зазначимо, критична пожежна ситуація в Греції зумовлена рекордною спекою. 23 липня температура в країні сягнула +46°C. Через лісові пожежі на грецькому острові Родос вже евакуювали 3,5 тис. людей.