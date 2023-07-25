Весь екіпаж літака загинув

На грецькому острові Ебвея, який постраждав від лісових пожеж внаслідок рекордно високих температур, розбився пожежний літак з екіпажем. Літак впав під час пожежогасіння, зачепившись за гілки дерев, повідомив телеканал EPT у вівторок, 24 липня.

На відео, оприлюдненому телеканалом, видно, що пожежний літак розливав воду на місця виникнення вогню. В якийсь момент літак зачепився з гілки дерев, втратив рівновагу та влетів у землю.

Слідом за падінням літака прогримів вибух. За попередніми даними, весь екіпаж літака загинув.

Зазначимо, критична пожежна ситуація в Греції зумовлена рекордною спекою. 23 липня температура в країні сягнула +46°C. Через лісові пожежі на грецькому острові Родос вже евакуювали 3,5 тис. людей.