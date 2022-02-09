Олександр Радкевич (праворуч)

Апеляційний суд в Афінах звільнив з-під варти українця Олександра Радкевича, затриманого в Греції у вересні за запитом Литви. Про це у середу, 9 лютого, повідомляє УНІАН з посиланням на почесного консула України в Греції Дімітріоса Дімітріадіса, а також адвоката, який займається справою Радкевича.

Як повідомляється суд ухвалив рішення про повернення в Україну Олександра Радкевича сьогодні. За словами адвоката українця, Радкевича буде звільнено протягом найближчого часу.

У чому звинувачують Олександра Радкевича?

У вересні 2021 року Олександр Радкевич, який воював на Світлодарській дузі на Донбасі, вирушив на відпочинок до Греції, де під час перетину кордону був затриманий як фігурант «справи 13 січня» про штурм Вільнюської телевежі. Мова йде про сутички 1991 року у Вільнюсі, коли радянська влада військовими методами намагалася повернути Литву до складу СРСР. У сутичках загинули 14 литовців. Радкевич же у 1990-х роках був водієм-механіком танка.

Литовський суд заочно засудив його до 4 років позбавлення волі за участь у військовій атаці біля Будинку друку. Суд заявив, що він «забезпечив повітряно-десантним підрозділам можливість пробратися до будівлі, небезпечно маневруючи на території будівлі, лякав людей».

Литва видала європейський ордер на арешт Радкевича і просила Грецію видати його для відбування покарання.

Радкевич не переховувався від слідства і давав свідчення, але не знав ані про вирок, ані про вже програні апеляції і касації. Литовський адвокат також підтвердив, що не зміг оповістити його.

У Литві визнають, що при заочному процесі обвинувачений не міг захистити себе повною мірою, і припускають, що справу можуть переглянути.