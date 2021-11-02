Слідство встановило, що Андрій Пекельний діяв цілком правомірно та в рамках необхідної самооборони

Національна поліція України закрила кримінальне провадження проти ветерана АТО, мешканця села Глищава на Тернопільщині Андрія Пекельного, який у травні цього року смертельно поранив одного з шести нападників, які намагалися увірватися до його будинку. Про це повідомив адвокат Андрій Федур у вівторок, 2 листопада.

Він розповів, що слідство встановило правомірність дій ветерана та з’ясувало, що він діяв в рамках необхідної самооборони.

«Добре, коли слідчі Національної поліції ретельно проводять розслідування, встановлюють факти та дають їм оцінку, а прокурор Офісу генерального прокурора, здійснюючи процесуальне керівництво, приймає рішення із зібраних доказів. Хочу сподіватися, що трагедія, яка сталася тієї ночі та забрала людське життя, буде хоч і гіркою, але наукою для інших молодих людей», – наголосив адвокат у Facebook.

Федур зазначив, що право на захист від протиправних посягань є природним правом людини, захищеним Конституцією України та Кримінальним кодексом.

Як інформував ZAXID.NET, 2 травня в селі Глещава Тернопільської області 24-річний екс-військовослужбовець, захищаючи себе і свою матір від людей, які намагалися потрапити до них у будинок, смертельно поранив одного з нападників.

Інцидент стався близько півночі. Компанія з шести осіб приїхала до сусіднього села на дискотеку. У клубі Андрій Пекельний зробив їм зауваження. Це не сподобалося хлопцям і вони вирішили поквитатися з місцевим жителем. Пекельний, щоб уникнути бійки, прибіг додому і закрився в будинку. Однак компанія, яка складалася з шести осіб, прийшла вночі до нього на подвір'я. Вони вирвали дверні ручки і вибили двері. На той момент в будинку разом із хлопцем була мама. Андрій Пекельний зателефонував на лінію «102» і після цього відразу вийшов до нападників із ножем, щоб відлякати їх і вдарив одного з них випадково. Поранення виявилося смертельним. Потерпілий, відбігши на метрів триста, помер від втрати крові.

Підозрюваний у скоєному зізнався. На момент бійки він був тверезий. Хлопцеві оголосили підозру згідно зі статтею 118 КК та посадили під домашній арешт.

Однак арешт Пекельного та обставини його затримання викликали резонанс у суспільстві. Тодішній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав передчасною і необґрунтованою підозру 24-річному ветерану АТО, зазначивши, що кожен має право на самооборону.

Підтримку своєму колишньому військовослужбовцю також висловило командування 80 окремої десантно-штурмової бригади, де служив Пекельний.