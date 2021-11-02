Поліція закрила справу проти ветерана АТО, який при самозахисті убив нападника
Андрій Пекельний обороняючи матір та будинок смертельно поранив одного із шести нападників
Національна поліція України закрила кримінальне провадження проти ветерана АТО, мешканця села Глищава на Тернопільщині Андрія Пекельного, який у травні цього року смертельно поранив одного з шести нападників, які намагалися увірватися до його будинку. Про це повідомив адвокат Андрій Федур у вівторок, 2 листопада.
Він розповів, що слідство встановило правомірність дій ветерана та з’ясувало, що він діяв в рамках необхідної самооборони.
«Добре, коли слідчі Національної поліції ретельно проводять розслідування, встановлюють факти та дають їм оцінку, а прокурор Офісу генерального прокурора, здійснюючи процесуальне керівництво, приймає рішення із зібраних доказів. Хочу сподіватися, що трагедія, яка сталася тієї ночі та забрала людське життя, буде хоч і гіркою, але наукою для інших молодих людей», – наголосив адвокат у Facebook.
Федур зазначив, що право на захист від протиправних посягань є природним правом людини, захищеним Конституцією України та Кримінальним кодексом.
Як інформував ZAXID.NET, 2 травня в селі Глещава Тернопільської області 24-річний екс-військовослужбовець, захищаючи себе і свою матір від людей, які намагалися потрапити до них у будинок, смертельно поранив одного з нападників.
Інцидент стався близько півночі. Компанія з шести осіб приїхала до сусіднього села на дискотеку. У клубі Андрій Пекельний зробив їм зауваження. Це не сподобалося хлопцям і вони вирішили поквитатися з місцевим жителем. Пекельний, щоб уникнути бійки, прибіг додому і закрився в будинку. Однак компанія, яка складалася з шести осіб, прийшла вночі до нього на подвір'я. Вони вирвали дверні ручки і вибили двері. На той момент в будинку разом із хлопцем була мама. Андрій Пекельний зателефонував на лінію «102» і після цього відразу вийшов до нападників із ножем, щоб відлякати їх і вдарив одного з них випадково. Поранення виявилося смертельним. Потерпілий, відбігши на метрів триста, помер від втрати крові.
Підозрюваний у скоєному зізнався. На момент бійки він був тверезий. Хлопцеві оголосили підозру згідно зі статтею 118 КК та посадили під домашній арешт.
Однак арешт Пекельного та обставини його затримання викликали резонанс у суспільстві. Тодішній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав передчасною і необґрунтованою підозру 24-річному ветерану АТО, зазначивши, що кожен має право на самооборону.
Підтримку своєму колишньому військовослужбовцю також висловило командування 80 окремої десантно-штурмової бригади, де служив Пекельний.
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