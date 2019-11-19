За запитами Росії в Інтерпол у Польщі затримали 19 українців

У Польщі за запитами Росії в Інтерпол затримали 19 українців. Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ України інформує Liga.net.

«На території Республіки Польща затримали 19 громадян України за запитами РФ в Інтерпол», - йдеться у відповіді МЗС України на журналістський запит.

Повідомляється, що за останній час українським дипломатам вдалося відстояти двох наших співвітчизників – їх не видали державі-агресору.

«Завдяки активній роботі посольства та генерального консульства України в Любліні було скасовано видачу російській стороні двох громадян України», - повідомили в міністерстві.

Водночас, невідомо, чи входять ці українці в число 19 затриманих або спочатку було затримано 21 людину, у МЗС не уточнили. Також у МЗС не уточнили, чи видані Росії інші затримані, чи вони поки що залишаються в Польщі.

Як інформував ZAXID.NET, 9 листопада за запитом РФ польські прикордонники затримали в пункті пропуску «Дорогуск» працівника Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини, учасника АТО Ігоря Мазура.

За підсумками засідання суду 10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Польщі.

Наразі статус Мазура в системі Інтерполу заблокований до з'ясування обставин. Це стало підставою для його повернення на батьківщину.