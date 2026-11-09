Для місць поховань виготовляють QR-коди

У Товстенській громаді на Тернопільщині розпочали оцифрування поховань на місцевих кладовищах. Для кожної могили мають виготовити QR-коди. Про це повідомило «Суспільне.Тернопіль». Першою оцифрували книгу пам'яті, до якої увійшло 54 загиблих військових з цієї громади.

Головний спеціаліст відділу Товстенської селищної ради Юрій Курилюк розповів, що проєкт вдалося втілити за допомогою співпраці селищної ради та онлайн-спільноти Address Forever, яка займається створенням віртуальних пам’ятних сторінок.

«QR-коди для книги пам'яті виготовили дуже швидко. Тепер залишилося їх прилаштувати на надмогильних пам'ятниках», – розповів Юрій Курилюк.

Пам'ятні сторінки для військових зробили безкоштовно. Через QR-код можна дізнатися біографію, створити фото- чи відеогалерею, розмістити некролог, відобразити важливі події з життя людини та спогади про неї.

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Користувачі сервісу можуть самостійно визначати формат доступу до сторінки – публічний або приватний. Також місце поховання з GPS-координатами можна нанести на карту кладовища. Співпраця з оцифрування цвинтарів у громаді триває. За словами Юрія Курилюка, згодом оцифрують пам’ять про відомих земляків, уродженців різних сіл громади.

Додамо, що Дрогобицька громада на Львівщині стала першою, де оцифрували поховання на всіх кладовищах. До електронного реєстру внесли інформацію про понад 69 тисяч могил і майже 81 тисячу похованих людей. Оцифровані поховання є у Львові й на Личаківському кладовищі. В інформаційному центрі музею «Личаківський цвинтар» діє навігаційна електронна база поховань героїв російсько-української війни. Також частково оцифровані кладовища у Рівному та в Києві.