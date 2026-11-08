Пошукові роботи тривали з 4 листопада

На території колишнього села Пужники завершили черговий етап пошукових робіт останків поляків, які загинули у 1945 році за радянської влади. Під час робіт фахівці не виявили масового поховання, повідомив «Укрінформ» із посиланням на спеціалізовану установу «Волинські старожитності».

Команда українських та польських фахівців завершила черговий етап пошуків останків загиблих під час Другої світової війни у Пужниках у Монастирській громаді. З українського боку працювали пошуківці з «Волинських старожитностей», а з польського – представники Поморського медичного університету в Щецині та фонду «Свобода і демократія».

Під час пошукових робіт науковці обстежили територію за допомогою спеціальних приладів.

«Під час пошукових робіт ми продовжили обстеження території у північно-східній частині старого кладовища Пужників. Учасники експедиції за допомогою техніки заклали 36 розвідкових траншей на площі близько пів гектара. Нам вдалося визначити межі цвинтаря, а також виявити залишки трьох об'єктів. Попередньо вважаємо, що вдалося натрапити на фундамент каплиці, де відспівували померлих перед похованням, та господарської споруди. Також виявили кам'яну кладку, яка, можливо, є частиною дороги», – повідомили в спецустанові.

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Там додали, що пошукові роботи у Пужниках є складними, оскільки це горбиста місцевість, яка заросла чагарниками та лісом. За словами віцепрезидента фонду «Свобода і демократія» Мацея Данцевича, продовжити пошукові роботи в Пужниках планують вже у 2027 році.

У спецустанові «Волинські старожитності» повідомили, що територію колишнього села також планують дослідити за допомогою лідар-зйомки (LiDAR – Light Detection and Ranging). Водночас наразі триває оформлення дозволу на її проведення.

Нагадаємо, черговий етап пошукових робіт у Пужниках розпочався 4 листопада. На місці працювала група з сімох українських та польських фахівців. Раніше «Суспільне.Тернопіль» повідомило, що експедиція має обшукати 3000 м².

Нагадаємо, Пужники – колишнє село на Тернопільщині, де в період між двома світовими війнами мешкали представники польського етносу. За даними українського історика Володимира Бірчака, у 1945-1946 роках мешканців села депортували до Польщі в межах так званого «обміну населенням». Список виселених знаходиться у Державному архіві Львівської області. Згідно з документом, із Пужників до Польщі виїхали 814 людей.

У 1949 році радянська влада ліквідувала Пужники. Наразі територія колишнього села залишається незаселеною та поступово заросла.