На місці працюють польські та українські науковці

На території колишнього села Пужники Монастириської громади Тернопільщини в середу, 4 листопада, розпочали черговий етап пошукових робіт останків поляків, які загинули у 1945 році за радянської влади. Роботи триватимуть до 10 листопада, повідомило «Суспільне.Тернопіль».

Наразі на місці співпрацюють польські та українські науковці. За допомогою спеціальних приладів вони обстежують територію колишнього села, щоб виявити можливі масові поховання.

Фахівці мають обстежити ділянку площею 3000 м2. Перед проведенням розкопок територію оглядають працівники ДСНС, які мають надати дозвіл.

Попередній етап пошукових робіт в цьому селі тривав з 1 по 7 вересня. Тоді науковці з польської та української сторони не знайшли масового поховання. Раніше останки поляків у Пужниках виявили у серпні 2023 року. Міністр культури Польщі Пьотр Глінський тоді зазначив, що вперше за довгі роки вдалося отримати офіційний дозвіл від української влади на ексгумацію тіл. Знайдені останки перепоховали на місцевому цвинтарі. Загалом тоді вдалося знайти рештки 42 людей. Імена вісьмох загиблих ідентифікували.

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Нагадаємо, Пужники – колишнє село на Тернопільщині, де в період між двома світовими війнами мешкали представники польського етносу. Як зазначає український історик Володимир Бірчак, у 1945–1946 роках жителів села Пужники у рамках так званого «обміну населенням» було депортовано до Польщі. Список виселених знаходиться у Державному архіві Львівської області. Згідно з документом, із Пужників до Польщі виїхали 814 людей.

У 1949 році радянська влада ліквідувала цей населений пункт. Територія Пужників надалі залишалася незаселеною та поступово заросла лісом.