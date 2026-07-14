Останки, які виявили під час першого етапу ексгумації

Польським експертам за допомогою ДНК-експертиз вперше вдалося встановити вісьмох людей, останки яких були знайдені та ексгумовані на території колишнього села Пужники на Тернопільщині. Міністерка культури і національної спадщини Польщі Марта Цєнковська у понеділок, 13 липня, передала ідентифікаційні свідоцтва родинам загиблих у Варшаві. Про це повідомила Polska agencja pracowa.

Зокрема, встановили особи Броніслави та Марії Карпінських, Марії, Владислава і Міколая Шафранських, Адольфа та Броніслава Данцевичів, а також Генрика Федоровича. У Міністерстві культури Польщі зазначили, що це дасть змогу встановити іменні таблиці на місці їх поховання.

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«Ім’я та прізвище нарешті можуть бути вказані на могилі. Людина більше не є анонімною жертвою історії», – зазначила Марта Ценковська. За її словами, це перший випадок, коли загиблих під час українсько-польського протистояння 1940-х років вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК-досліджень.

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Вручення свідоцтв родинам загиблих у Варшаві/фото Polska agencja pracowa

Нагадаємо, розкопки проводили спільно українські та польські спеціалісти у 2025 році та виявили останки 42 людей.

Польські поховання виявили у серпні 2023 року. Міністр культури Республіки Польщі Пьотр Глінський тоді зазначив, що вперше за довгі роки вдалося отримати офіційний дозвіл від української влади на ексгумацію тіл поляків. Знайдені під час ексгумаційних досліджень останки у вересні 2025 року перепоховали на місцевому цвинтарі. З 22 до 28 червня проводився другий етап розкопок, однак дослідники знайшли лише одне поховання.

Пужники – колишнє село на Тернопільщині, де в період між двома світовими війнами мешкали представники польського етносу. У 1945 році село зазнало збройного нападу. Як зазначає український історик Володимир Бірчак, 12 лютого 1945 року там відбувся бій між відділами УПА «Сірі вовки», «Чорноморці» та «стрибками» (істрєбітєльний батальйон), а також оперативною групою Коропецького відділу НКВС.

За даними архівних джерел, частина мешканців трагічно загинула, а саме село спалили. У 1949 році радянська влада ліквідувала його. Територія Пужників надалі залишалася незаселеною та поступово заросла лісом.