У червні науковці вже працювали тут, однак виявили лише одне поховання

7 вересня на Тернопільщині завершили другий етап пошукових робіт на території колишнього села Пужники. Науковці з польської та української сторони не знайшли ще одного масового поховання. Про це повідомило «Суспільне.Тернопіль».

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Черговий етап пошукових робіт стартував 1 вересня. За словами археологині спеціалізованої установи «Волинські старожитності» Аліни Харламової, фахівці працювали траншейним методом за допомогою техніки. Останків не знайшли.

Загалом учасники експедиції дослідили територію площею понад 1000 м2. Пошукові роботи, за словами Аліни Харламової, згодом можуть ще продовжити.

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Додамо, що це вже не перші роботи на території колишнього села Пужники в цьому році. У червні науковці вже працювали тут, однак виявили лише одне поховання.

Польські поховання в Пужниках виявили у серпні 2023 року. Міністр культури Республіки Польщі Пьотр Глінський тоді зазначив, що вперше за довгі роки вдалося отримати офіційний дозвіл від української влади на ексгумацію тіл поляків. Знайдені останки у вересні 2025 року перепоховали на місцевому цвинтарі. Загалом тоді вдалося знайти рештки 42 людей. Імена вісьмох загиблих ідентифікували.

За інформацією «Суспільне.Тернопіль», професор Поморського медичного університету Анджей Осовський повідомив, що в лабораторії в Щецині дослідили зразки ще чотирьох ексгумованих і науковцям вдалося встановити їх особистості.

Нагадаємо, Пужники – колишнє село на Тернопільщині, де в період між двома світовими війнами мешкали представники польського етносу. Як зазначає український історик Володимир Бірчак, у 1945–1946 жителів села Пужники у рамках так званого «обміну населенням» було депортовано до Польщі. Список виселених знаходиться у Державному архіві Львівської області. Згідно з документом, із Пужників у 1945–1946 роках виїхало до Польщі 814 осіб.

Вже у 1949 році радянська влада ліквідувала цей населений пункт. Територія Пужників надалі залишалася незаселеною та поступово заросла лісом.