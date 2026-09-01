Біля дороги до села шукають ще одну братську могилу

На території колишнього села Пужники на Тернопільщині у вівторок, 1 вересня, розпочався черговий етап робіт. Фахівці шукають останки польських жителів, які трагічно загинули за часів радянської влади в 1945 році. Про це повідомило «Суспільне.Тернопіль».

Науковці працюють на ще одній ділянці біля дороги, яка раніше вела до села Пужники Монастириської громади. За попередньою інформацією, саме тут може знаходитися братська могила поляків.

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Рятувальники вже обстежили територію. Після цього спільна група українських і польських науковців та експертів почнуть пошукові роботи, які триватимуть тиждень. За словами археологині спеціалізованої установи «Волинські старожитності» Аліни Харламової, шукатимуть ще одну братську могилу.

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«Будемо працювати траншейним методом за допомогою техніки, як і раніше. Діємо в рамках порядку, який встановлений для пошукових робіт. Як завжди, ділянку перед бослідженням обстежили сапери на наявність вибухонебезпечних предметів», – розповіла Аліна Харламова.

Додамо, що це вже не перші роботи на території колишнього села Пужники в цьому році. У червні науковці вже працювали тут, однак виявили лише одне поховання.

Польські поховання в Пужниках виявили у серпні 2023 року. Міністр культури Республіки Польщі Пьотр Глінський тоді зазначив, що вперше за довгі роки вдалося отримати офіційний дозвіл від української влади на ексгумацію тіл поляків. Знайдені останки у вересні 2025 року перепоховали на місцевому цвинтарі. Загалом тоді вдалося знайти рештки 42 людей. Імена вісьмох загиблих ідентифікували.

Пужники – колишнє село на Тернопільщині, де в період між двома світовими війнами мешкали представники польського етносу. У 1945 році село зазнало збройного нападу. Як зазначає український історик Володимир Бірчак, 12 лютого 1945 року там відбувся бій між відділами УПА «Сірі вовки», «Чорноморці» та «стрибками» (істрєбітєльний батальйон), а також оперативною групою Коропецького відділу НКВС.

За даними архівних джерел, частина мешканців трагічно загинула, а саме село спалили. У 1949 році радянська влада його ліквідувала. Територія Пужників надалі залишалася незаселеною та поступово заросла лісом.