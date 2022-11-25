Представники колонізованих Росією народів упродовж 7-11 грудня проведуть у швецькому місті Гельсінборг IV Форум вільних народів ПостРосії, під час якого майбутні лідери незалежних демократичних країн на території нинішньої Росії підпишуть Меморандум про припинення існування Російської Федерації. Про це ZAXID.NET повідомили організатори заходу – After Empire.

Це буде міжнародна конференція з мирної деколонізації, реконструкції і територіального устрою держав постросійського простору. Попередні тематичні заходи відбулися у Варшаві, Празі та Гданську.

«У річницю Біловезької угоди, що, де-юре, припинила існування найкривавішої Імперії Зла 20 сторіччя, учасники Форуму – лідери майбутніх незалежних держав постросійського простору підпишуть поки декларативний, авансом, але вкрай символічний акт – Меморандум про припинення існування Російської Федерації. Документ стане дорожньою картою мирного, конструктивного і ненасильницького демонтажу терористичної імперії – нинішньої РФ», – анонсують організатори.

Метою заходу буде узгодження рішень із мирного демонтажу Російської Федерації, визначення майбутніх кордонів незалежних держав, підтвердження принципу повної і безумовної денуклеаризації усіх країн постросійського простору, створення механізму розподілу активів і боргів нинішньої РФ, включно з репараціями, напрацювання базових параметрів устрою постросійського простору у перші перехідні роки.

За словами організаторів, і кремлівська вертикаль, і російські псевдоопозиціонери продовжують просувати наратив про катастрофічність розпаду РФ, але ті, хто сприймає ці наративи, забувають, якою полегкістю для світу став розпад Радянського союзу.

Розпад РФ дозволить також диверсифікувати поставки корисних копалин, зокрема нафти, газу, золота тощо, позбавити ядерної зброї велику частину континенту і, можливо, створити у цій його частині організацію-аналог НАТО для стримування КНР.

«У мирі і компромісі зацікавлені усі держави постросійського простору, адже це запорука їхнього власного розвитку, успіху і міжнародних інвестицій. Коли є сценарії, лідери і відповідальне лідерство, а також дієві стратегії, крок за кроком, контрольований демонтаж РФ через її деколонізацію стане справжнім цивілізаційним win-win для світу 21 століття», – наголошують організатори заходу.

Напрацьовані лідерами майбутніх незалежних держав ПостРосії рішення будуть представлені 31 січня 2023 року в Європарламенті.