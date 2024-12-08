З 28 листопада у Грузії відбуваються масові акції протесту через незгоду з результатами виборів та зміну євроінтеграційного курсу країни

Уряд Грузії ухвалить закон, що забороняє закривати обличчя учасникам акцій протесту. Про це в неділю, 8 грудня, повідомило видання «Ехо Кавказу» з посиланням на заяву прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе.

Глава грузинського уряду зазначив, що цей закон сприятиме превенції насильства та є «дуже важливим». Подібні закони, як стверджує Кобахідзе, діють у низці країн Європейського Союзу.

Приводом для ініціативи нібито став напад невідомих у масках на знімальну групу опозиційної телекомпанії «Пірвелі» – журналістку Маку Чихладзе та оператора Георгія Шецирули 7 грудня. Журналісти знімали «тітушок», що нападали на протестувальників у темних провулках.

Імовірно, нова урядова заборона поширюватиметься на окуляри, респіратори та протигази, які також закривають обличчя. Члени провладної «Грузинської мрії» поки що не вигадали покарання для тих, хто не дотримуватиметься закону. Зі слів Кобахідзе, закон набуде чинності до кінця грудня, цитує політика агентство NewsGeorgia.

«Раніше влада негласно ввела заборону на продаж піротехніки та засобів захисту, які купували протестувальники – каски, респіратори, протигази», – ідеться в повідомленні.

Антиурядові протести в Грузії

Нагадаємо, з 28 листопада у Грузії відбуваються масові акції протесту через незгоду з результатами виборів та зміну євроінтеграційного курсу країни. Демонстранти звинувачують уряд прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе у зупиненні процесу євроінтеграції та вимагають нових парламентських виборів.

З початку протестів у Грузії поліція затримала близько 400 демонстрантів за звинуваченням в адміністративних правопорушеннях – хуліганстві та непокорі вимогам закону. Також відомо, що силовики затримували одного з лідерів опозиційної коаліції «За зміни» Зураба Гірчі Джапарідзе.

До слова, 5 грудня Україна ввела санкції проти влади Грузії через розгін протестів в країні. Обмеження застосували до засновника керівної партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі та ще 19 посадовців.