На ремонт трьох гуртожитків у Червоноградському районі виділили понад 19 млн грн

У кількох гуртожитках ПТУ Червоноградського району Львівщини вже зробили або закінчують ремонт і облаштовують місця для комфортного проживання переселенців. Планується підготувати 383 місця у трьох гуртожитках. На ці роботи з обласного бюджету виділили понад 19 млн грн.

Як повідомили в Львівській обласній військовій адміністрації, у Сокальському професійному ліцеї роботи вже завершені. Для проживання ВПО передбачено 92 місця.

В Угнівському аграрно-будівельному ліцеї передбачено 66 додаткових місць для переселенців.

«Внутрішні роботи завершені. Станом на сьогодні завезено пиломатеріали для облаштування нової покрівлі. При сприятливих погодних умовах підрядна організація приступить до виконання робіт із заміни даху», – додали в ЛОДА.

У Червоноградському гірничо-економічному фаховому коледжі планують облаштувати 225 додаткових місць для проживання переселенців. Там вже повністю замінили вікна. Завершено ремонт 4 і 5 поверху, найближчим часом відремонтують 3 поверх.

Реконструкція гуртожитків у Червоноградському районі відбувається за програмою реалізації пріоритетних інфраструктурних проектів у Львівській області. Ремонти приміщень гуртожитків професійно-технічної та фахової передвищої освіти для проживання внутрішньо переміщених осіб розпочали на початку літа. На ці роботи загалом у Львівській області виділили 47 млн грн.

Нагадаємо, як повідомляв у серпні заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, на облаштування житла для переселенців, що переїхали на Львівщину разом з релокованими підприємствами, виділили 54,4 млн грн. З них 13,6 млн – це допомога Польщі. За ці кошти мали підготувати 570 місць для людей, які працюють на підприємствах, евакуйованих до Львівщини з небезпечних регіонів.