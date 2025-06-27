У Харкові начальнику СІЗО оголосили підозру через смерть ув'язненого

У Харкові прокуратура та слідчі Державного бюро розслідування оголосили підозри сімом співробітникам ДУ «Харківський слідчий ізолятор» через смерть ув'язненого внаслідок побоїв. Про це у п’ятницю, 27 червня, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора та ДБР.

За даними слідчих, 14 квітня 2025 року працівники СІЗО помістили щойно доставленого підозрюваного до камери з іншим засудженим, що є грубим порушенням закону. Відповідно до вимог, людей, вирок щодо яких ще не набрав чинності, не можна утримувати разом із вже засудженими.

Через кілька годин засуджені побили чоловіка, а співробітники СІЗО не надали постраждалому медичну допомогу та не викликали «швидку».

«Працівники ізолятора залишили його у віддаленій камері без допомоги, фактично чекаючи, поки він помре. Уночі затриманий помер через черепно-мозкову травму, перелом кісток, пошкодження внутрішніх органів та м’яких тканин. Як показала судово-медична експертиза, своєчасно надана медична допомога могла врятувати йому життя», – йдеться у повідомленні ДБР.

Крім того, працівники СІЗО заявили правоохоронцям, що чоловік загинув під час бійки в камері та навмисно приховали незаконне переведення й бездіяльність у наданні допомоги.

Ексначальнику та двом старшим оперуповноваженим оголосили підозри у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, та залишенні потерпілого у небезпеці, що спричинило смерть (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 135 КК України).

Ще чотирьом співробітникам СІЗО інкримінують службову недбалість, що спричинило загибель людини та залишенні потерпілого у небезпеці (ч. 3 ст. 367, ч. 3 ст. 135 КК України).

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі. Незабаром суд обере для них запобіжні заходи.

Нагадаємо, 24 квітня ДБР оголосило підозри вісьмом співробітниками київського СІЗО та п’ятьом ув'язненим через смерть в’язня. За даними слідчих, ув’язнені нанесли чоловіку смертельні травми, а співробітники СІЗО приховали намагалися приховати цей факт та підробили документи.