Правоохоронці вилучили 467 тис. доларів і 87 тис. євро у жінки, яка працювала хатньою робітницею в проросійського політика і народного депутата України Віктора Медведчука, повідомила в четвер, 28 квітня, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

За її словами, обшуки в хатньої робітниці Медведчука санкціонував суд. Вони пройшли у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України» Кримінального кодексу України. Однак інших подробиць про цей обшук Венедіктова не повідомила.

Додамо, що стаття, за якою розслідується це провадження, передбачає позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Зазначимо, напередодні слідчі Державного бюро розслідувань обшукали помешкання родичів підозрюваних у держзраді народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака. Обшуки провели в помешканнях брата Медведчука Сергія, а також дружини Тараса Козака Наталії Лавренюк і його брата Богдана.

Сам Медведчук наразі перебуває під вартою, а Козак переховується за кордоном, ймовірно – у Росії. Вони є фігурантами низки кримінальних проваджень.