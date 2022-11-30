39-річний пацієнт після трансплантації почувається добре

Медики Хмельницької обласної лікарні вперше провели родинну трансплантацію нирки. Донором для 39-річного пацієнта, який перебував на гемодіалізі, став його батько. Після операції пацієнт почувається добре, чоловік перебуває під наглядом лікарів.

Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, пересадку нирки 39-річному пацієнту місцеві лікарі провели у вівторок, 29 листопада. «Учора в КНП «Хмельницька обласна лікарня» вперше була виконана родинна трансплантація нирки. Донором для 39-річного пацієнта став його батько», – зазначив Сергій Гамалій.

За його словами, операцію у хмельницькій лікарні провели також за участі фахівців Першого територіального медичного об’єднання Львова під керівництвом завідувача центру трансплантації Максима Овечка.

«Це, безперечно, успіх, але маємо розуміти, що він не з’явився бозна-звідки, а викристалізувався зі щоденної копіткої праці, саморозвитку й постійного удосконалення майстерності наших медиків», – додав Сергій Гамалій.

Також голова Хмельницької ОВА уточнив, що наразі 39-річний пацієнт почувається добре та надалі перебуває під наглядом лікарів.