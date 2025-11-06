Нафтобазу планували збудувати на вулиці Геологів, 3/5А у Хмельницькому

Сьомий апеляційний адміністративний суд скасував дозвіл на будівництво нафтобази по вулиці Геологів, 3/5А у Хмельницькому. Її планували розмістити поблизу міського ринку, що створювало потенційну небезпеку для мешканців прилеглих мікрорайонів. Про це повідомила 6 листопада пресслужба прокуратури області.

Йдеться про комплекс зі зберігання нафтопродуктів і скрапленого газу з автозаправною станцією, який планувало збудувати ТОВ «Проскурів Ойл». У 2022 році управління архітектури та містобудування Хмельницької міськради видало фірмі містобудівні умови та обмеження для цього об’єкта.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті міськради, компанія «Проскурів Ойл» планувала звести на ділянці площею 2,7 га великий комплекс для приймання, зберігання та відвантаження нафтопродуктів і скрапленого газу.

Проєкт передбачав будівництво складу пального, газонаповнювальної станції та автозаправки. Згідно з планом, річна потужність комплексу мала становити до 40 тис. тонн пального та 35 тис. тонн скрапленого газу. Частину резервуарів планували розмістити під землею.

Прокуратура заявила, що дозвіл видали з порушенням законодавства, оскільки плани забудови об’єкта підвищеної небезпеки не відповідали містобудівній документації.

Спершу Хмельницький окружний суд відмовив у задоволенні позову, проте апеляційна інстанція скасувала попереднє рішення і повністю задовольнила вимоги прокуратури. Таким чином, дозвіл на будівництво нафтобази визнали незаконним і скасували.

Додамо, що згідно з даними YouСontrol, ТОВ «Проскурів Ойл» було зареєстроване у 2021 році у Хмельницькому. Спеціалізується на наданні в оренду власного чи орендованого нерухомого майна, а також будівництві житлових і нежитлових будівель. Директоркою компанії вказана Марина Михайлова.