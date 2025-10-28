Будівництво мосту призупинили через відсутність фінансування

Хмельницькі активісти звернулись до Державної аудиторської служби з проханням перевірити доцільність використання грошей під час будівництва мосту через Південний Буг. Заступник голови ГО «Річки Хмельниччини» Павло Везденецький заявив, що на роботи витратили 31 млн грн, а міст досі не готовий та перебуває в аварійному стані. У Держаудитслужбі повідомили ZAXID.NET, що вже ініціювали перевірку.

Представник ГО «Річки Хмельниччини» Павло Везденецький опублікував 22 жовтня на своїй фейсбук-сторінці відео, в якому розповів, що будівництво 24-метрового моста через Південний Буг розпочали ще у 2023 році. Він сполучає мікрорайон Дальні Гречани та село Олешин.

Єдиним учасником та переможцем тендеру стало акціонерне товариство “Ю АР ДІ”, кінцевим бенефіціарним власником якого є народний депутат Сергій Лабазюк. Згідно з умовами договору, будівельні роботи мали б завершити до 31 жовтня 2024 року.

«Станом на 2025 рік компанія освоїла 31 млн грн, але будівництво припинили у звʼязку з відсутністю фінансування, що фактично призвело до марнування вказаної суми. На жаль, за наслідками цього будівництва втрачені не тільки гроші, але й людське життя», – зазначив Павло Везденецький.

За його словами, на початку жовтня 2025 року у річці Південний Буг у селі Олешин виявили тіло місцевої жительки. За попередньою версією, 38-річна жінка підслизнулася на тимчасовій переправі, впала у водойму та потонула. Її тіло діставали рятувальники.

Речниця поліції Хмельницької області Інна Глега підтвердила ZAXID.NET інформацію про цей випадок. Вона повідомила, що слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок») КК України.

«Прошу вас ретельно розглянути у межах компетенції належність та правомірність як процедури закупівлі цього будівництва, так і витрат на нього», – звернувся активіст Павло Везденецький до аудиторів.

Директор департаменту контролю у сфері будівництва Держаудитслужби Роман Бохін у відповіді на запит ZAXID.NET повідомив, що після звернення ГО «Річки Хмельниччини» відомство ініціювало перевірку доцільності та законності використання грошей на будівництво мосту.

Посадовець також зазначив, що станом на жовтень 2025 року фінансовий контроль за витратами на будівництво здійснювала Служба місцевих доріг Хмельниччини.

«У плані перевірок на четвертий квартал 2025 року ревізії чи аудити в установі “Служба місцевих доріг Хмельниччини” не заплановані. Проте надану вами інформацію врахують під час формування плану перевірок на перший квартал 2026 року», — зазначив Роман Бохін.

Додамо, що народного депутата Сергія Лабазюка (групи «За майбутнє»), який є кінцевим власником «Ю АР ДІ», у листопаді 2023 року викрили на спробі дати хабар міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову та очільнику Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

За даними слідства, Сергій Лабазюк у змові з директором приватної компанії запропонував топпосадовцям хабар за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, які виконувало підконтрольне йому підприємство. Пропонована сума хабаря мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування. Надалі зловмисники передали частину цієї суми у розмірі 150 тис. доларів.

Вищий антикорупційний суд 28 листопада 2023 року заарештував Лабазюка із заставою у 40 млн грн, того ж дня заставу внесли й він вийшов з-під варти. У травні 2024 року справу щодо Лабазюка передали до суду.