У Хусті та навколишніх селах перейменують 60 вулиць з російськими назвами
Місцевих мешканців закликають до обговорення ідей щодо нових назв
У Хусті та селах, що входять до складу територіальної громади, готуються перейменувати 60 вулиць, які мають назву на честь російських і радянських діячів. Міська рада вже підготувала перелік назв, які будуть змінені. Далі проводитиметься опитування місцевих мешканців щодо ідей для нових імен, на честь яких варто назвати вулиці.
Про перейменування вулиць у вівторок, 19 квітня, повідомила прес-служба Хустської міської ради. За інформацією, прес-служби, на території Хустської міської територіальної громади перейменують усі вулиці, що містять російські або радянські назви.
«Хустський міський голова Володимир Кащук зініціював створення робочої групи, яка й визначить загальний алгоритм вуличного перейменування з урахуванням історії рідного краю та думки фахівців і старожилів. Відтак триватиме як опитування, так й обговорення цього питання і серед місцевого населення», – йдеться у повідомленні прес-служби.
Наразі міськрада опублікувала попередній перелік вулиць, які підлягають перейменуванню:
м. Хуст
- вул.9-го Травня
- вул.Гагаріна
- вул.Глінки
- вул.Колгоспна
- вул.Комарова
- вул.Кутузова
- вул.Л. Толстого
- вул.Леонова
- вул.Лермонтова
- вул.Ломоносова
- вул.Мічуріна
- вул.Маяковського
- вул.О. Невського
- вул.Островського
- вул.Павлова
- вул.Панфіловців
- вул.Пушкіна
- вул.Суворова
- вул.Тімірязєва
- вул.Тургенєва
- вул.Чайковського
- вул.Чехова
с. Іза
- вул.Гагаріна
- вул.Горького
- вул.Мічуріна
- вул.Островського
- вул.Першотравнева
- вул.Пушкіна
- вул.Я.Галана
с. Бороняво
- вул.Гагаріна
- вул.Чехова
с. Данилово
вул.1-го Травня
вул.Гагаріна
с. Кошельово
- вул.Гагаріна
- вул.Мічуріна
- вул.Пушкіна
с. Кривий
- вул.Матросова
с. Липовець
- вул.Лермонтова
- вул.Мічуріна
- вул.Макаренка
- вул.Павлова
с. Липча
- вул.Гагаріна
- вул.Кошового
- вул.Першотравнева
- вул.Пушкіна
с. Нижнє Селище
вул.Гагаріна
с. Олександрівка
вул.Гагаріна
с. Рокосово
- вул.Гагаріна
- вул.Макаренка
- вул.Першотравнева
- вул.Чайковського
с. Сокирниця
- вул.Гагаріна
- вул.Гайдара
- вул.Кутузова
- вул.Маяковського
- вул.Першотравнева
- вул.Пролетарська
- вул.Суворова
- вул.Чкалова
с. Стеблівка
- вул.Гагаріна