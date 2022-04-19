У Хусті та селах, що входять до складу територіальної громади, готуються перейменувати 60 вулиць, які мають назву на честь російських і радянських діячів. Міська рада вже підготувала перелік назв, які будуть змінені. Далі проводитиметься опитування місцевих мешканців щодо ідей для нових імен, на честь яких варто назвати вулиці.

Про перейменування вулиць у вівторок, 19 квітня, повідомила прес-служба Хустської міської ради. За інформацією, прес-служби, на території Хустської міської територіальної громади перейменують усі вулиці, що містять російські або радянські назви.

«Хустський міський голова Володимир Кащук зініціював створення робочої групи, яка й визначить загальний алгоритм вуличного перейменування з урахуванням історії рідного краю та думки фахівців і старожилів. Відтак триватиме як опитування, так й обговорення цього питання і серед місцевого населення», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Наразі міськрада опублікувала попередній перелік вулиць, які підлягають перейменуванню:

м. Хуст

вул.9-го Травня

вул.Гагаріна

вул.Глінки

вул.Колгоспна

вул.Комарова

вул.Кутузова

вул.Л. Толстого

вул.Леонова

вул.Лермонтова

вул.Ломоносова

вул.Мічуріна

вул.Маяковського

вул.О. Невського

вул.Островського

вул.Павлова

вул.Панфіловців

вул.Пушкіна

вул.Суворова

вул.Тімірязєва

вул.Тургенєва

вул.Чайковського

вул.Чехова

с. Іза

вул.Гагаріна

вул.Горького

вул.Мічуріна

вул.Островського

вул.Першотравнева

вул.Пушкіна

вул.Я.Галана

с. Бороняво

вул.Гагаріна

вул.Чехова

с. Данилово

вул.1-го Травня

вул.Гагаріна

с. Кошельово

вул.Гагаріна

вул.Мічуріна

вул.Пушкіна

с. Кривий

вул.Матросова

с. Липовець

вул.Лермонтова

вул.Мічуріна

вул.Макаренка

вул.Павлова

с. Липча

вул.Гагаріна

вул.Кошового

вул.Першотравнева

вул.Пушкіна

с. Нижнє Селище

вул.Гагаріна

с. Олександрівка

вул.Гагаріна

с. Рокосово

вул.Гагаріна

вул.Макаренка

вул.Першотравнева

вул.Чайковського

с. Сокирниця

вул.Гагаріна

вул.Гайдара

вул.Кутузова

вул.Маяковського

вул.Першотравнева

вул.Пролетарська

вул.Суворова

вул.Чкалова

с. Стеблівка