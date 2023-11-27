Новорічно-різдвяні заходи розпочнуться 3 грудня і триватимуть до 1 січня

У Калуші, як і торік, не встановлюватимуть новорічну ялинку. Замість неї 29-30 листопада на площі Героїв розмістять вертеп.

Про це 27 листопада під час спілкування з громадою повідомив міський голова Калуша Андрій Найда.

За інформацією управління культури, національностей та релігій Калуської міської громади, новорічно-різдвяні заходи розпочнуться 3 грудня і триватимуть до 1 січня.

«Акцент цьогоріч робимо на тематичних програмах, виставах для дітей військовослужбовців, незахищених категорій населення,внутрішньо переміщених осіб. Тому відбудеться традиційна театралізована хода і фестиваль «Коляда моїх батьків». У рамках заходу біля ПК «Юність» відбудеться і благодійний ярмарок», – розповіла начальниця управління Любов Джуган.

Новинкою цьогорічної програми відзначення різдвяних свят у Калуші стане благодійний турнір із бальних танців «Кубок незламності».