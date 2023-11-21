У Кам’янці-Подільському судили чоловіка, який двічі проігнорував повістки та не прийшов до територіального центру комплектування для відправки на службу. Його визнали винним в ухиленні від призову та призначили три роки тюрми.

Як йдеться у вироку Кам’янець-Подільського міськрайонного суду, у суді обвинувачений визнав провину і розповів, що 5 квітня, коли він йшов на роботу, його зустріли працівники ТЦК. За його словами, вони у своєму авто доправили його для уточнення даних військового обліку. Однак, того ж дня його скерували на медкомісію, яка визнала чоловіка придатним до служби. Відтак йому видали повістку з вимогою прибути 24 квітня до пункту збору, аби вирушити на службу.

«Він хотів оскаржити дії працівників ТЦК та СП, а також у нього були невирішені проблеми, тому у зазначений у повістці час він до ТЦК та СП не з’явився. Рішення ТЦК, ВЛК він не оскаржував. В подальшому під час розслідування кримінального провадження йому у приміщенні районного управління поліції вдруге вручили повістку, за яку він не розписався, проте він також не з’явився 28 липня 2023 року до ТЦК», – наводять пояснення чоловіка у вироку.

Після цього щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ст. 336 ККУ (ухилення від призову). Суддя Юрій Мантуляк, дослідивши матеріали справи, визнав його винним та призначив мінімальне покарання за цією статтею – три роки тюрми.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може оскаржити його, подавши апеляцію.