У Кам’янці-Подільському судили працівницю банку за привласнення понад 95 тис. грн. Жінка без відома клієнта відкрила на нього кредит у сумі 100 тис. грн і поступово знімала гроші з картки. Про ситуацію потерпілий дізнався, коли з його основного рахунку почало списувати гроші на погашення відсотків. Жінку визнали винною в привласненні майна і призначили їй рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку Кам’янець-Подільського міськрайонного суду, Олена В. з липня 2019 року працювала головною економісткою відділення «Райффайзен Банк Аваль». У січні 2020-го жінка оформила кредит у сумі 100 тис. грн на одного з клієнтів. Для цього вона підробила підпис клієнта, і згодом отримала картку з кредитними коштами.

Далі жінка поступово, невеликими частинами знімала готівку в банкоматах, а також просила зробити це свого знайомого. Сумарно вона викрала 95 тис. грн.

Як розповів у суді потерпілий клієнт, про відкритий на його ім’я кредит він дізнався влітку 2020-го року від працівників банку, а також після того, як з його основного рахунку списало гроші на погашення відсотків.

«Прийшовши до приміщення банку, його зустрів чоловік обвинуваченої, який передав коробку з грошовими коштами в якості погашення кредитних зобов’язань. Одразу пішов до керівника даного відділення банку, яка пояснила, що на його ім’я оформлено кредит на суму 100 тис. грн. В свою чергу передав до каси отримані грошові кошти, які не перераховував, в якості погашення кредитних зобов’язань за власним рахунком. Після чого працівники банку повідомили, що жодних претензій до нього не мають», – наводять у вироку свідчення чоловіка. Він додав, що після цього інциденту закрив всі рахунки в цьому банку і більше там не обслуговувався.

На судовому засіданні Олена В. лише частково визнала провину. Однак, підтвердила головні тези обвинувачення, що вона подала заявку на видачу кредиту від імені клієнта і підробила його підпис. Також заявила, що повністю відшкодувала гроші.

Суддя Роман Савчук, дослідивши матеріали справи, визнав Олену В. винною у порушенні ч.1 ст. 191 ККУ (привласнення майна) та ч.2 ст. 358 ККУ (підроблення документів). Щоправда, за другою статтею він звільнив її від відповідальності через завершення строків давності. За привласнення майна їй призначив лише один рік іспитового терміну.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.