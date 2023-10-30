Частину коштів туристів за сходження на Говерлу не облікували і привласнювали

Працівники ДБР викрили заступника директора Карпатського національного природного парку на організації корупційної схеми. Він не облікував частину туристичних зборів за сходження на Говерлу, збитки оцінили у майже мільйон гривень на місяць.

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«Для реалізації задуманого заступник директора оформив на роботу касиром свого знайомого. Чоловік працював на туристичному маршруті при підйомі на Говерлу. За вказівкою керівника він не видавав частину чеків туристичним групам та окремим громадянам. Офіційно необліковані кошти йшли у “чорну касу” та привласнювались організаторами оборудки», – повідомили 30 жовтня у ДБР Львівщини.

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Незаконний денний виторг становив майже 30 тис. грн, що завдавало збитків державі на майже мільйон гривень на місяць. Протиправна схема діяла з червня 2023 року. Як уточнили ZAXID.NET в ДБР, попереду експертизи, тому точну суму збитків ще підраховують.

Зазначимо, що вартість квитка за сходження на Говерлу становить 80 грн, учнівський – 40 грн.

Правоохоронці провели обшуки на території Карпатського НПП, Говерлянського лісництва, а також вдома у підозрюваних. Причетним повідомлять про підозру після висновків аудиту та економічної експертизи.