Аварія сталась вранці 4 листопада на вулиці Академіка Заболотного у Києві

Уранці понеділка, 4 листопада, у Голосіївському районі Києва трапилась смертельна ДТП з чотирма автомобілями, серед яких автобус та вантажівка.

Як повідомили в поліції Києва, аварія трапилась на вулиці Академіка Заболотного. Наразі відомо, що внаслідок аварії загинув один чоловік та ще один тяжко травмований. На місці події продовжують працювати слідчі, патрульна поліція та медики. Кількість потерпілих уточнюється.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії (Фото поліції Києва)

Раніше у соцмережах з’явилось відео, на якому видно, як автобус, який з’їжджав з мосту, на великій швидкості врізався в авто, після чого вилетів на тротуар та врізався в МАФ.