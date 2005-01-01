У Києві спалили авто «громадського контролера» справи Ноздровської

Чоловік також боровся з незаконною забудовою

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 11:333750

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У Києві вночі спалили автомобіль голови громадської організації «Націонал-патріотичний рух України», керівника ініціативної групи, що здійснює громадський контроль за розслідуванням убивства юристки Ірини Ноздровської Михайла Ковальчука.

«Троє невідомих молодиків вночі облили мій автомобіль, що стояв на парковці, запалювальною сумішшю і втекли. Все це зафіксували камери стеження. Охоронець парковки на той час кудись відійшов», – розповів Ковальчук в коментарі «Укрінформу» в четвер, 11 січня.

За його словами, парковка розташована під 15-типоверховим будинком, і пожежники прибули на місце пригоди дуже оперативно, завадивши можливому поширенню полум'я на житловий будинок.

«Паркінг розташований під 15-типоверхівкою. Коли я вийшов із квартири, все було охоплене димом. Інші автівки чудом не зайнялися», – сказав він.

Ковальчук повідомив, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Громадський діяч вважає, що за підпалом стоять люди, котрі лобіюють забудову на вулиці Мічуріна, 44. За його словами, напередодні він отримував погрози, а також із ним намагалися домовитись, аби він не перешкоджав скандальній забудові.

Мер Києва Віталій Кличко планує у четвер, 11 січня, провести виїзну нараду щодо будівництва на вул. Мічуріна, 44.

Конфлікт навколо будівництва житлового будинку поблизу Ботанічного саду в Печерському районі Києва по вулиці Мічуріна 44 триває вже не один рік. Активісти стверджують, що будівництво проводиться без отримання дозвільних документів.

Юристку Ірину Ноздровську знайшли мертвою на Київщині 1 січня, невдовзі після її зникнення. Жінка вела справу про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року на смерть збив Дмитро Россошанський - племінник районного судді. На момент ДТП він перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Згодом стало відомо, що поліція затримала імовірного вбивцю юристки. Ним виявився Юрій Россошанський, який є батьком Дмитра Россошанського. Поліція стверджує, що на тілі вбитої юристки знайшли сліди його ДНК.

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