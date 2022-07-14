Протасів Яр – це історична місцевість у Солом'янському, частково Голосіївському районах Києва

У четвер, 14 липня, Київська міська рада підтримала рішення про створення ландшафтного заказника на території Протасового Яру. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко

Рішення підтримали 85 депутатів Київради.

«Створення заказника – це вшанування пам’яті Романа Ратушного і свідчення того, що його справа і справа багатьох киян, які боролися за цю зелену зону, була не марною», – написав Кличко у Telegram.

У громадські організації «Захистимо Протасів Яр» привітала рішення влади, оприлюднивши фото свого очільника Романа Ратушного, який загинув під час бойових дій проти російських окупантів у червні. Активісти зазначили, що заказник буде створений на обох схилах яру.

«Ми свідомі того, що це лише початок. Що одним рішенням на папері заказник не створити. Ми готові і ми будемо працювати над реалізацією цього рішення. Ми будемо відстоювати це рішення, якщо буде потрібно. Попереду – багато роботи з упорядкування і розвитку Протасового Яру. Але важливий крок до мрії киян і Романа Ратушного уже здійснено», – заявили в громадській організації.

Як зазначає «Газета по-українськи», проект рішення зареєстрували у листопаді 2021 року. Після того, як суди остаточно визнали недійсним договір суборенди у Протасовому Яру, було узгоджено пропозиції до цього проекту. Рішення зобов'язує забудовника, компанію «Бора», змінити цільове призначення ділянки.

Київрада перевела ділянку до території житлової та громадської забудови 2007 року, за мерства Леоніда Черновецького. Дніпровська компанія «Дайтона Груп», яка отримала ділянку в суборенду від фірми «Бора», планувала збудувати там три 30-поверхівки ЖК Tourbillon.

Як інформував ZAXID.NET, під час бою під Ізюмом загинув відомий київський громадський діяч Роман Ратушний. 24-річний розвідник 93 ОМБР «Холодний яр» був вбитий ворогом 9 червня.

До повномасштабного вторгнення російських окупантів Ратушний організував громадську ініціативу «Захистимо Протасів Яр», яка виступала проти забудови зеленої зони Києва. Отримував погрози і навіть був змушений ховатися. 2021 року був на мітингу під Офісом президента і вимагав звільнити засудженого Сергія Стерненка. Тоді учасники мітингу кидали до будівлі фаєри, підпалили табличку «Президент України». Після цього Ратушному вручили підозру.

18 червня на прощанні з Романом Ратушним Кличко запевнив, що Протасів Яр залишиться зеленою зоною.