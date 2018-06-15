У Києві водій автобуса з дітьми помер за кермом

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 10:584530

До теми

У Києві водій автобуса з дітьми помер за кермом
фото Інформатор

У п'ятницю біля Південного вокзалу в Києві водій пасажирського автобуса Mercedes, у якому перебували діти, помер за кермом. Як пише «Інформатор», це сталося на вулиці Івана Огієнка (колишня Лукашевича) приблизно о 06:20.

Автобус рухався в бік Повітрофлотського проспекту, коли водієві стало погано. Він упав на кермо і знепритомнів, автобус став некерованим і зачепив автомобіль Chevrolet Lacetti. У момент аварії в автобусі перебували близько 25 учнів мовної школи, яких забрали з вокзалу. Некерований Mercedes зупинив учитель дітей. Ніхто не постраждав.

Фото Інформатор

Медики констатували смерть водія автобуса. Померлому на вигляд близько 50 років.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Внаслідок зіткнення фури з мікроавтобусом біля Львова постраждали троє людей ZAXID.NET
Унаслідок ДТП у Бродах госпіталізували 11-річного велосипедиста ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук