У Києві водій автобуса з дітьми помер за кермом

У п'ятницю біля Південного вокзалу в Києві водій пасажирського автобуса Mercedes, у якому перебували діти, помер за кермом. Як пише «Інформатор», це сталося на вулиці Івана Огієнка (колишня Лукашевича) приблизно о 06:20.

Автобус рухався в бік Повітрофлотського проспекту, коли водієві стало погано. Він упав на кермо і знепритомнів, автобус став некерованим і зачепив автомобіль Chevrolet Lacetti. У момент аварії в автобусі перебували близько 25 учнів мовної школи, яких забрали з вокзалу. Некерований Mercedes зупинив учитель дітей. Ніхто не постраждав.

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Медики констатували смерть водія автобуса. Померлому на вигляд близько 50 років.