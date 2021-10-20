Лікарня Львівської залізниці готується приймати на лікування ковід-хворих

Від 19 жовтня клінічна лікарня Львівської залізниці внесена до переліку закладів охорони здоров’я, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію. Тут зможуть лікуватися до 100 ковід-пацієнтів, повідомили 20 жовтня у департаменті охорони здоров ‘я ЛОДА.

Список лікарень на Львівщині, які приймають пацієнтів з коронавірусом, за словами директора департементу Ореста Чемериса, весь час збільшується через зростання кількості хворих.

«Зараз заповненість лікарень становить 57,25%. У стаціонарі перебуває 2806 осіб. За добу в області захворіло 943 особи, з них госпіталізовано 261 пацієнт. До цих закладів від 19 жовтня долучається і клінічна лікарня Львівської залізниці. Ця лікарня має необхідне обладнання, щоб надавати допомогу хворим на коронавірус, адже активно долучалась до роботи під час весняної хвилі пандемії. Зараз тут планується розгорнути 100 ліжок», – повідомив Орест Чемерис.

Зараз клінічна лікарня на львівській залізниці контрактується та формує команди, які будуть опікуватись ковід-хворими.

До слова, станом на 20 жовтня на Львівщині є 24 лікарні, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію.