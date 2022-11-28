Персонажа з України звуть Ядро Павло Ступка

У коміксі про супергероїв Stormwatch («Штормова варта») від DC з’явиться новий персонаж – українець, на ім'я Ядро Павло Ступка. Про це з посиланням на сайт новин, присвячений коміксам, Bleeding Cool пише «Українська правда».

Як повідомляється, продовження коміксу вийде у продаж 29 листопада 2022 року.

Український герой стане членом оновленої команди «Штормової варти», яка за сюжетом підпорядковується ООН і контролюється супутником.

Видання опублікувало одну зі сторінок нового коміксу. Українець буде зображений «живим генератором», який вміє літати. За сюжетом, герою 52, але він виглядає на 16.

У продаж комікс з оновленою командою Stormwatch вийде у вівторок, його вартість – 7,99 доларів.

Комікс про команду Stormwatch дебютував ще в березні 1993 року, історії про неї публікувалися Image Comics, згодом його почав випускати DC Comics.

Таємна команда супергероїв керувалась органом Організації Обʼєднаних Націй. Нещодавно склад був перезавантажений, в рамках Wildstorm 30th Anniversary One-Shot #1 підтверджено, що новим членом команди буде – Павло Ступка.

У попередніх частинах коміксу головні герої загинули, тож його авторам довелося створювати нову команду.

Нагадаємо, раніше американська студія виробництва коміксів та графічних романів TidalWave Comics створила біографічний комікс про президента України Володимира Зеленського. Його можна придбати у друкованому і електронному форматі.