Видавництво «Варвар» з Ужгорода отримало офіційну ліцензію на переклад та друк трьох коміксів Marvel. У червні вийшов перший комікс із серії – «Каратель». Другий – ще в процесі перекладу та оформлення. Це буде «Блейд», який випустять в Україні вперше. Третю частину видавці наразі тримають у секреті, однак зазначають, що це – дуже відомий персонаж.

Як йдеться у сюжеті ужгородського 21 каналу, на отримання ліцензії на переклад і друк трьох лінійок всесвітньо відомих коміксів Marvel видавництво «Варвар» витратило понад чотири місяці, ще місяць – на підписання контрактів. До цього часу «Варвар» видавав комікси молодих авторів та співпрацював тільки із українськими видавництвами. Першу частину з трьох коміксів Marvel, які заплановані до випуску, друкували у Харкові, оскільки компанія має вимоги і до типографій.

«Це складний шлях. Ми хотіли видавати те, що нам подобається. Це більше справа не для заробітку грошей, а просто для того, що нам це по кайфу і ми хочемо, щоби люди більше читали коміксів. Перший комікс друкувався у Харкові. Тому що Marvel ставить певні умови до другу, у типографії мають бути відповідні сертифікації, які засвідчують, що вони мають право друкувати діснеївські проекти. Таких типографій в Україні не дуже багато – десь три-чотири», – розповів видавець Артем Варгаліонок.

Перший комікс мали випустити на початку весни, однак через війну друк відклали, Marvel з розумінням поставилися до ситуації. Зараз, за словами Артема Варгаліонка, триває оформлення і переклад українською другого коміксу «Блейд». Лінійку цього персонажа в Україні видаватимуть вперше.

«Сподіваємося, що до кінця року видамо усі три комікси. Ще у планах – три українські комікси від ужгородських авторів-художників. Наразі можу говорити лише про «Карателя» і «Блейда», третій – тримаємо у секреті. Він, напевно, буде найбільш гучним анонсом, бо це – крутий класичний комікс із дуже відомим персонажем», – зазначає видавець.