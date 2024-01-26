Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі за хуліганство

У Кривому Розі місцевий мешканець здійснив постріл по житловому багатоповерховому будинку з гранатомета та влучив в одну з квартир. Його затримали та заарештували, повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області у п’ятницю, 26 січня.

За даними правоохоронців, 36-річний чоловік у четвер, 25 січня, вистрілив у квартиру однієї з багатоповерхівок у Кривому Розі із гранатомета та втік із місця злочину. Внаслідок вибуху пошкоджені кілька квартир. Чоловіка розшукали за допомогою службового собаки.

«Службовий собака – німецька вівчарка Вайс по слідах привів з вулиці до сусіднього будинку, де підозрюваний залишив відстріляний гранатомет. Протягом декількох годин оперативникам вдалось встановити місце перебування стрілка та затримати його», – повідомили у прес-службі поліції.

Зловмисником виявився раніше судимий за тяжкі злочини містянин. 25 січня йому оголосили про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство), а 26 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

За інформацією місцевого Telegram-канала «ХДніпро», чоловік може вийти з-під варти після того, як несе заставу у 75700 грн. Окрім того, канал повідомив про те, що підозрюваний нібито цілився у квартиру, де, за його словами, начебто мешкає наркоторговець, із яким у стрільця був конфлікт, проте влучив в інше житло. Поліція таких деталей не повідомляла.