Незаконно ув’язнених громадян змушували спати стоячи у будівлі поліції Куп’янська

У райвідділку поліції Куп’янська, де під час російського вторгнення був «керівний центр» окупаційної адміністрації, була розміщена незаконна в’язниця росіян. Як інформує СБУ, встановлено, що в цих приміщеннях окупанти утримували та знущалися з місцевих мешканців, які відмовлялися з ними співпрацювати.

«Серед куп’янчан мало людей хотіли допомагати ворогу, тому «тюрма» була переповнена втричі: у камерах, розрахованих на 140 людей, окупанти одночасно тримали понад 400», – йдеться у повідомленні.

відео СБУ

Незаконно ув’язнених громадян змушували спати стоячи.

За міжнародними конвенціями, таке поводження є катуваннями та жорстокими, нелюдськими видами поводження і покарання.

Слідчі Управління СБУ в Харківській області документують звірства та інші воєнні злочини, вчинені російсько-окупаційними військами проти мирного населення, в рамках кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, 10вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили Куп’янськ від російських загарбників.