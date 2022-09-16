У Куп’янську росіяни утримували 400 людей у камерах, розрахованих на 140
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У райвідділку поліції Куп’янська, де під час російського вторгнення був «керівний центр» окупаційної адміністрації, була розміщена незаконна в’язниця росіян. Як інформує СБУ, встановлено, що в цих приміщеннях окупанти утримували та знущалися з місцевих мешканців, які відмовлялися з ними співпрацювати.
«Серед куп’янчан мало людей хотіли допомагати ворогу, тому «тюрма» була переповнена втричі: у камерах, розрахованих на 140 людей, окупанти одночасно тримали понад 400», – йдеться у повідомленні.
відео СБУ
Незаконно ув’язнених громадян змушували спати стоячи.
За міжнародними конвенціями, таке поводження є катуваннями та жорстокими, нелюдськими видами поводження і покарання.
Слідчі Управління СБУ в Харківській області документують звірства та інші воєнні злочини, вчинені російсько-окупаційними військами проти мирного населення, в рамках кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).
Нагадаємо, 10вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили Куп’янськ від російських загарбників.
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